Das Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck wurde durch Beschluss des Gemeinderates Triebel verkauft.
Das Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck wurde durch Beschluss des Gemeinderates Triebel verkauft.
Oberes Vogtland
Jetzt spricht das Landratsamt: Wohnhaus im Vogtland deutlich unter Wunschpreis verkauft
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Kreisbehörde nimmt Stellung zu der Frage, wie es zur Veräußerung einer Immobilie in Posseck für 63.000 Euro statt des ursprünglich vom Gemeinderat beschlossenen Mindestgebotes von 90.000 Euro kam.

Nachdem der Triebeler Gemeinderat ein Mehrfamilienwohnhaus in Posseck für 30 Prozent unter dem vom Rat beschlossenen Mindestgebot verkauft hat, haben „Freie Presse“ Fragen erreicht. Sie drehen sich vor allem darum, ob es statthaft gewesen sei, die Immobilie Ringweg 4 für 63.000 Euro zu verkaufen. Zuvor hatte der Gemeinderat sich auf einen...
