Sonja Stöhr (links) war mit ihrer Rats-Apotheke eine Institution in Oelsnitz. Ihr Nachfolgerin Sandra Kretzschmar will es auch sein.
Vor 33 Jahren hat Sonja Stöhr die Rats-Apotheke eröffnet.
Die Rats-Apotheke bekommt noch ein neues Eingangsschild.
Oberes Vogtland
Junge Frau übernimmt Apotheke im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Fast 33 Jahre lag hat Sonja Stöhr in Oelsnitz die Rats-Apotheke geführt. Jetzt geht sie in den Ruhestand und übergibt die Apotheke zum Jahresanfang an Sandra Kretzschmar. Wie beide zueinander gefunden haben.

Für Sonja Stöhr endet das alte Jahr so gut, wie es besser nicht hätte enden können: Sie kann optimistisch in die Zukunft schauen und beruhigt den Ruhestand antreten. „Ich freue mich sehr, dass es mit meiner Apotheke weitergeht und sie zum Glück nicht geschlossen werden muss“, sagt die 68-Jährige.
