Junge Musiker im Vogtland preisgekrönt

Zu den 11. Chursächsischen Meisterkursen in Bad Elster gingen drei Nachwuchspreise an erfolgreiche Teilnehmer. Zugleich ist ein neuer Partner im Boot.

In Bad Elster sind junge Künstler für herausragende musikalische Leistungen geehrt worden. Dabei ging es um das Engagement bei den 11. Chursächsischen Meisterkursen. Im Fach Viola wurde Gesine Hadulla (24) ausgezeichnet, die an der Hochschule für Musik Weimar studiert. Der Preis im Fach Oboe ging an Mats Frederik Wulff (23), der an der...