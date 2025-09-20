Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gast des CDU-Kreisparteitags Vogtland in Oelsnitz - Kultusminister Conrad Clemens (rechts).
Gast des CDU-Kreisparteitags Vogtland in Oelsnitz - Kultusminister Conrad Clemens (rechts). Bild: Gerd Möckel
Oberes Vogtland
Kampfansage auf Vogtland CDU-Parteitag: „So gewinnen wir auch wieder Wahlen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Die Christdemokraten gaben das Ziel aus, „Zukunfts- und Mitmachpartei“ werden zu wollen. Neues gab es auch zur Verteilung der Infrastruktur-Milliarden - und zum Handyverbot an Schulen.

Die Vogtland-CDU hat auf das enttäuschende CDU-Abschneiden bei Kommunal- und Bundestagswahlen mit der Gründung einer Arbeitsgruppe Wahlen reagiert. Man habe Fehler identifiziert und Lösungsansätze gefunden, die mit dem Kreisvorstand in einer Klausurtagung diskutiert werden sollen, sagte AG-Leiter Lennart Schorch beim Kreisparteitag der...
