Kampfansage auf Vogtland CDU-Parteitag: „So gewinnen wir auch wieder Wahlen“

Die Christdemokraten gaben das Ziel aus, „Zukunfts- und Mitmachpartei“ werden zu wollen. Neues gab es auch zur Verteilung der Infrastruktur-Milliarden - und zum Handyverbot an Schulen.

Die Vogtland-CDU hat auf das enttäuschende CDU-Abschneiden bei Kommunal- und Bundestagswahlen mit der Gründung einer Arbeitsgruppe Wahlen reagiert. Man habe Fehler identifiziert und Lösungsansätze gefunden, die mit dem Kreisvorstand in einer Klausurtagung diskutiert werden sollen, sagte AG-Leiter Lennart Schorch beim Kreisparteitag der...