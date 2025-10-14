Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die vormalige Kreisstraße zwischen Ottengrün und Sachsgrün ist in schlechtem Zustand.
Die vormalige Kreisstraße zwischen Ottengrün und Sachsgrün ist in schlechtem Zustand. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Kaputte Straße im Vogtland wird zur Hängepartie
Redakteur
Von Ronny Hager
Seit Anfang 2025 gehört die Verbindung Ottengrün-Sachsgrün statt dem Kreis den Gemeinden Bösenbrunn und Triebel. Was der Kreis an der kaputten Straße noch erledigen soll, ist unklar. Warum es klemmt.

Mit großer Beharrlichkeit hakt der Bösenbrunner Gemeinderat Christian Rödel (Abgeordnete der Bürger) eine um die andere Sitzung nach, was sich an der kaputten Straße von Ottengrün nach Sachsgrün tut. Diese war gegen den Willen der Gemeinden zum 1. Januar 2025 von der Kreisstraße zur kommunalen Verbindung abgestuft worden, für die die...
Mehr Artikel