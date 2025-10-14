Kaputte Straße im Vogtland wird zur Hängepartie

Seit Anfang 2025 gehört die Verbindung Ottengrün-Sachsgrün statt dem Kreis den Gemeinden Bösenbrunn und Triebel. Was der Kreis an der kaputten Straße noch erledigen soll, ist unklar. Warum es klemmt.

Mit großer Beharrlichkeit hakt der Bösenbrunner Gemeinderat Christian Rödel (Abgeordnete der Bürger) eine um die andere Sitzung nach, was sich an der kaputten Straße von Ottengrün nach Sachsgrün tut. Diese war gegen den Willen der Gemeinden zum 1. Januar 2025 von der Kreisstraße zur kommunalen Verbindung abgestuft worden, für die die...