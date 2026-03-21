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Das Feuerwehrhaus in Wiedersberg. Hier soll auch das neue Fahrzeug seinen Platz finden.
Das Feuerwehrhaus in Wiedersberg. Hier soll auch das neue Fahrzeug seinen Platz finden. Foto: Ronny Hager
Das Feuerwehrhaus in Wiedersberg. Hier soll auch das neue Fahrzeug seinen Platz finden.
Das Feuerwehrhaus in Wiedersberg. Hier soll auch das neue Fahrzeug seinen Platz finden. Foto: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Kein neues Haus für die Helden vom Vogtland-Großbrand
Redakteur
Von Ronny Hager
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Der geplante Neubau eines Domizils für die Freiwillige Feuerwehr Wiedersberg scheitert am Veto der Unteren Wasserbehörde des Vogtlandkreises. Worum es dabei im Detail geht.

Dass der größte Brand des Jahres 2025 im Vogtlandkreis nicht noch schlimmer ausfiel, lag wesentlich an den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wiedersberg. Als es am 21. Juni in der Haagmühle bei Wiedersberg brannte, waren die Feuerwehrleute um Wehrleiter Christian Wolf nicht nur sofort zur Stelle, sondern konnten mit der Unterstützung vieler...
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Ronny Hager
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