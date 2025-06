Kind bei Auffahrunfall in Markneukirchen verletzt

Zwei Auto waren am Dienstagmittag zusammengestoßen. Der Schaden war groß.

Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstag in Markneukirchen ein Kind verletzt worden. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Was war geschehen? Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Seat die Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Schöneck. Auf Höhe des Wasserlohgässchens stieß die 36-Jährige gegen einen...