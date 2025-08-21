Kinder-Entdeckerwelt im Vogtland wird durch neue Kletterattraktion ergänzt

Gute Nachrichten für alle Kinder, die Eckis Entdeckerwelt in Schöneck lieben: Das Freizeitareal soll noch attraktiver werden. Das ist geplant.

Das Eichhörnchen Ecki ist für viele Kinder verbunden mit Erinnerungen an tolle Erlebnisse in der Ski- und Bikewelt Schöneck. In Eckis Entdeckerwelt kann man das Moosmännlein, die berühmte Sagengestalt des Vogtlands, treffen oder einen Murmelbahn-Weg abwandern. Es gibt tolle Spielplätze und Pumptracks, die die Jüngsten sogar mit ihren...