Kinder und Jugendliche in Klingenthal trainieren in Sporthalle jetzt gebührenfrei

Der Stadtrat hat sich auf eine Veränderung bei der Kinder- und Jugendförderung verständigt.

Kinder und Jugendliche können in der Sporthalle auf dem Amtsberg ab dem neuen Jahr gebührenfrei trainieren und Wettkämpfe ohne Eintritt durchführen. Das hat der Klingenthaler Stadtrat beschlossen. Er reformiert auf diese Weise die bisherige Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Bislang hatte der Stadtrat jedes Jahr 20.000...