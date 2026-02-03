MENÜ
Die Kita Quellenzwerge in Bad Brambach braucht dringend eine bessere Auslastung. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Die Kita Quellenzwerge in Bad Brambach braucht dringend eine bessere Auslastung.
Oberes Vogtland
Kindergarten in Gefahr: Rathauschef aus dem Vogtland appelliert an Eltern
Redakteur
Von Ronny Hager
Bad Brambach muss zunehmend mehr Geld für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden aufbringen. Das schwächt die finanziellen Möglichkeiten - und hat Auswirkungen auf die eigene Tagesstätte.

Bad Brambachs Rathaus-Chef Torsten Schnurre appelliert an den „Ortsstolz“ der Eltern im Kurort und seinen Ortsteilen. Grund: Die Gemeinde muss zunehmend mehr Geld aufbringen, weil Kinder in anderen Gemeinden fremdbetreut werden. Im Jahr 2024 hat sich dieser Betrag auf knapp 34.000 Euro summiert, im vergangenen Jahr waren es bereits fast 43.000...
