Klare Verhältnisse geschaffen: Dorf im Vogtland verbessert Infrastruktur

Oberes Vogtland
Nach 16 Jahren ist das Flurneuordnungs-Projekt im Ort geschafft. An der Straße Am Wirtsberg ist zu sehen, was durch Miteinander vieler entstanden ist.
Wie es in Landwüst war, das gibt es vielerorts des Vogtlandes: Kleine Straßen und Nebenwege, ungeordnet, in schlechtem Zustand, mit verzwickten Eigentumsverhältnissen - das klingt nach ganz viel Arbeit. Das war es auch für die Flurbereinigung im Markneukirchener Ortsteil. Diese Woche wurde nach 16 Jahren das vorerst letzte Kapitel beendet: Mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.