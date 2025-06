Kleidercontainer im Vogtland als Müllhalde: Hier lagen sogar tote Hamster

In Schöneck wird die Entsorgungsmöglichkeit für Altkleider immer wieder für die Ablagerung von Unrat missbraucht. Tote Tiere setzten dem Ganzen jüngst die Krone auf.

Mit einem Appell an die Vernunft der Bevölkerung versucht Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) einen Kleidercontainer in der Stadt zu halten. In den Container gehören ausschließlich gebrauchsfähige Altkleider. Werde Müll hinein geworfen, müsse der gesamte Inhalt entsorgt werden. In dem Fall würde der Betreiber des Containers...