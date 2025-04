Kleiner Ort im Vogtland feiert großes Jubiläum

Vor 800 Jahren wurde der Ort Taltitz erstmals urkundlich erwähnt. 2025 steht deshalb ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Das Programm am Festwochenende im Juni bietet etwas für jede Altersgruppe.

Es kommt in Taltitz häufiger vor, aber in diesem Jahr haben die Einwohner einen einmaligen Grund, ausgiebig in Feierlaune zu sein: Der kleine vogtländische Ort wurde 1225 als Dalnitz erstmals urkundlich erwähnt. Funde aus der Bronzezeit belegen allerdings bereits eine frühere Besiedlung um das Jahr 560 durch Sorben, die aber im 12. Jahrhundert...