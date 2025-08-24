Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal. Bild: Müller/Sparkasse Vogtland Arena
Oberes Vogtland
Klingenthal: Ab Montag ist Treppensteigen Pflicht
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fahrstuhl des Anlaufturms der Vogtland-Arena wird in der kommenden Woche gewartet. Dadurch kommt es zu Einschränkungen.

In Klingenthal kommt es in der letzten Augustwoche zu Einschränkungen bei der Besichtigung der Vogtland-Arena. Dafür werden die Besucher um Verständnis gebeten. Grund der Einschränkungen sind notwendige Revisionsarbeiten am Fahrstuhl des Anlaufturms. Diese finden im Zeitraum 25. bis 27. August statt. Damit kann der 32 Meter hohe Turm der...
