Klingenthal: Ab Montag ist Treppensteigen Pflicht

Oberes Vogtland
Der Fahrstuhl des Anlaufturms der Vogtland-Arena wird in der kommenden Woche gewartet. Dadurch kommt es zu Einschränkungen.
In Klingenthal kommt es in der letzten Augustwoche zu Einschränkungen bei der Besichtigung der Vogtland-Arena. Dafür werden die Besucher um Verständnis gebeten. Grund der Einschränkungen sind notwendige Revisionsarbeiten am Fahrstuhl des Anlaufturms. Diese finden im Zeitraum 25. bis 27. August statt. Damit kann der 32 Meter hohe Turm der...
