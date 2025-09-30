Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Klingenthal soll der Dürrenbachsteig asphaltiert werden.
In Klingenthal soll der Dürrenbachsteig asphaltiert werden. Bild: Stockadobe
In Klingenthal soll der Dürrenbachsteig asphaltiert werden.
In Klingenthal soll der Dürrenbachsteig asphaltiert werden. Bild: Stockadobe
Oberes Vogtland
Klingenthal: Hier wird dieses Jahr noch asphaltiert
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Klingenthal will den Dürrenbachsteig noch vor dem Winter bauen. Nächstes Jahr sind die Anlagen an der Reihe.

Der Klingenthaler Dürrenbachsteig soll noch in diesem Jahr asphaltiert werden. Das sagte Bauamtsleiter Andreas Günnel zur Stadtratssitzung. Die Ausschreibung für den Auftrag sei bereits gelaufen, informierte er. Daran anknüpfend ist geplant, die sogenannten Anlagen im Frühjahr auf Vordermann zu bringen. Hier sollen die Wege instandgesetzt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
1 min.
„Unverzüglich“: Dazu wird Klingenthal jetzt amtlich verdonnert
Im Klingenthaler Rathaus muss ein Verkehrsamt eingerichtet werden.
Wer Große Kreisstadt sein will, braucht ein Verkehrsamt. Klingenthal hat es aber immer noch nicht eingerichtet.
Tino Beyer
01.10.2025
2 min.
„Androhung einer Straftat“: Polizeieinsatz im Umfeld der Klingenthaler Schule
Das Schulzentrum auf dem Klingenthaler Amtsberg: Hier befinden sich Gymnasium, Oberschule und Grundschule.
Am Dienstag gab es auf dem Klingenthaler Amtsberg einen Polizeieinsatz. Was die Polizei dazu sagt.
Tino Beyer
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel