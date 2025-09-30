Klingenthal: Hier wird dieses Jahr noch asphaltiert

Oberes Vogtland
Die Stadt Klingenthal will den Dürrenbachsteig noch vor dem Winter bauen. Nächstes Jahr sind die Anlagen an der Reihe.
Der Klingenthaler Dürrenbachsteig soll noch in diesem Jahr asphaltiert werden. Das sagte Bauamtsleiter Andreas Günnel zur Stadtratssitzung. Die Ausschreibung für den Auftrag sei bereits gelaufen, informierte er. Daran anknüpfend ist geplant, die sogenannten Anlagen im Frühjahr auf Vordermann zu bringen. Hier sollen die Wege instandgesetzt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.