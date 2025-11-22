Klingenthal nimmt Millionenkredit für Staffelweg auf

Am Dienstag geht es im Stadtrat um eine Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin. Auch andere kommunale Gremien im oberen Vogtland beschäftigen sich demnächst mit Finanzfragen.

Die Stadt Klingenthal hat einen Kredit über eine Million Euro bei der Sparkasse Vogtland aufgenommen. Über das Darlehen mit fünf Jahren Lauf- und Tilgungszeit wird Oberbürgermeisterin Judith Sandner (Freie Wähler) am Dienstagabend in öffentlicher Stadtratssitzung informieren. Der Grund für die Kreditaufnahme - eine Eilentscheidung des...