Klingenthaler Alm: Notlage nach Wasserrohrbruch in einem Einfamilienhaus

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Wasserrohrbruch wird dieses erst 2000 gebaute Haus auf der Klingenthaler Alm zur Großbaustelle. Zuvor muss sämtliches Inventar raus. Aber wie?
Nach einem Wasserrohrbruch wird dieses erst 2000 gebaute Haus auf der Klingenthaler Alm zur Großbaustelle. Zuvor muss sämtliches Inventar raus. Aber wie? Bild: Thomas Kaiser
2000 baute Constanze Klingners Onkel sein Haus auf der Alm. Damals war die Gemeindestraße noch befahrbar - auch für Lastwagen.
2000 baute Constanze Klingners Onkel sein Haus auf der Alm. Damals war die Gemeindestraße noch befahrbar - auch für Lastwagen. Bild: Privatarchiv
An diesem Haus führt aktuell kein Weg vorbei auf die Alm. Zumindest nicht für Transporter und Handwerkerfahrzeuge, wie sie im Haus 2 a nach dem Wasserrohrbruch gebraucht werden.
An diesem Haus führt aktuell kein Weg vorbei auf die Alm. Zumindest nicht für Transporter und Handwerkerfahrzeuge, wie sie im Haus 2 a nach dem Wasserrohrbruch gebraucht werden. Bild: Eckhard Sommer
Nach einem Wasserrohrbruch wird dieses erst 2000 gebaute Haus auf der Klingenthaler Alm zur Großbaustelle. Zuvor muss sämtliches Inventar raus. Aber wie?
Nach einem Wasserrohrbruch wird dieses erst 2000 gebaute Haus auf der Klingenthaler Alm zur Großbaustelle. Zuvor muss sämtliches Inventar raus. Aber wie? Bild: Thomas Kaiser
2000 baute Constanze Klingners Onkel sein Haus auf der Alm. Damals war die Gemeindestraße noch befahrbar - auch für Lastwagen.
2000 baute Constanze Klingners Onkel sein Haus auf der Alm. Damals war die Gemeindestraße noch befahrbar - auch für Lastwagen. Bild: Privatarchiv
An diesem Haus führt aktuell kein Weg vorbei auf die Alm. Zumindest nicht für Transporter und Handwerkerfahrzeuge, wie sie im Haus 2 a nach dem Wasserrohrbruch gebraucht werden.
An diesem Haus führt aktuell kein Weg vorbei auf die Alm. Zumindest nicht für Transporter und Handwerkerfahrzeuge, wie sie im Haus 2 a nach dem Wasserrohrbruch gebraucht werden. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Klingenthaler Alm: Notlage nach Wasserrohrbruch in einem Einfamilienhaus
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen eines Wasserrohrbruchs könnte eine Frau ihr Haus auf der Alm verlieren, da kein Handwerker zu ihr auf den Berg kommt. Auch das gesamte Inventar muss raus. Aber wie?

Für Constanze Klingner geht es um alles oder nichts. Sie steht kurz davor, das Erbe ihres Onkels vollständig zu verlieren. Das Erbe ihres Onkels ist ein erst im Jahr 2000 auf der Klingenthaler Alm neu gebautes Haus, in dem es jetzt einen Wasserrohrbruch gab.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:40 Uhr
4 min.
"Phänomenale Leistung": Handballer spielen um den EM-Titel
Juri Knorr findet zurück zu alter Stärke.
Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
19:19 Uhr
3 min.
Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Wird überraschend neuer Trainer von Eintracht Frankfurt: Albert Riera. (Archivbild)
Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.
12:00 Uhr
3 min.
„Wir fühlen uns geehrt“: Bekanntes Gasthaus im Erzgebirge gibt es jetzt im Miniaturformat
Die Köhlerhütte Fürstenbrunn von der Schönheider Modellbaufirma im Miniaturformat.
Die Köhlerhütte Fürstenbrunn hat im vergangenen Jahr ein Jubiläum gefeiert. Noch eins drauf setzt jetzt die Modellbaufirma Busch aus Schönheide. Sie bringt als Neuheit ein Modell des Gasthofes heraus. Doch damit nicht genug.
Heike Mann
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel