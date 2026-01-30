Klingenthaler Alm: Notlage nach Wasserrohrbruch in einem Einfamilienhaus

Oberes Vogtland
Wegen eines Wasserrohrbruchs könnte eine Frau ihr Haus auf der Alm verlieren, da kein Handwerker zu ihr auf den Berg kommt. Auch das gesamte Inventar muss raus. Aber wie?
Für Constanze Klingner geht es um alles oder nichts. Sie steht kurz davor, das Erbe ihres Onkels vollständig zu verlieren. Das Erbe ihres Onkels ist ein erst im Jahr 2000 auf der Klingenthaler Alm neu gebautes Haus, in dem es jetzt einen Wasserrohrbruch gab.
