MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Seit 30 Jahren gibt es an der Klingenthaler Schule ein Skilager.
Seit 30 Jahren gibt es an der Klingenthaler Schule ein Skilager. Foto: Ines Brunner/Sportcampus
Seit 30 Jahren gibt es an der Klingenthaler Schule ein Skilager.
Seit 30 Jahren gibt es an der Klingenthaler Schule ein Skilager. Foto: Ines Brunner/Sportcampus
Oberes Vogtland
Klingenthaler Sportcampus feiert 30 Jahre Skilager
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben 1830 Schülerinnen und Schüler im Skilager das Skifahren gelernt.

Jubiläum am Sportcampus in Klingenthal: Zum 30. Mal waren jetzt Schüler im Skilager unterwegs. Ursprünglich im Riesengebirge gestartet, findet das Lager seit 2004 am Spitzingsee statt und hat sich dort etabliert. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben 1830 Schüler am Skilager teilgenommen und dabei Skifahren gelernt oder ihre Fähigkeiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
3 min.
Vogtländer auf der Piste: Ein ganzer Jahrgang fährt ins Skilager
Trainerin Celine Zander und Rüdiger Spies (links), Fachkonferenzleiter Sport am Gymnasium, Unternehmer Rainer Gläß (rechts) sowie zwei Schüler.
Seit dem Jahr 2000 fahren Siebentklässler des Gymnasiums Markneukirchen ins Skilager in die bayerischen Alpen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Skiclub Schöneck und Unternehmer Rainer Gläß.
Eckhard Sommer
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
28.01.2026
2 min.
„Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund
Die Eliteschule in Klingenthal hat erfolgreiche Athleten hervorgebracht: Saskia Nürnberger, die jetzt im Weltcup startet, gehört dazu.
Große Ehre für die Bildungseinrichtung in Klingenthal: Sie wurde unter 43 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Welche Gründe dafür angeführt werden.
Tino Beyer
11:46 Uhr
4 min.
Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Wer gratuliert wem beim Weltcup-Finale? Emma Aicher (links) und Mikaela Shiffrin stehen vor einem großen Showdown. (Archivbild)
Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Manuel Schwarz, dpa
11:46 Uhr
2 min.
Hohe Spritpreise – Länder machen Druck auf Ministerin Reiche
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen.
Niedersachsen wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor, dem Preisanstieg an den Tankstellen tatenlos zuzusehen. Auf einer Sonderkonferenz soll die CDU-Politikerin jetzt Pläne zur Entlastung vorlegen.
Mehr Artikel