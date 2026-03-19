Klingenthaler Sportcampus feiert 30 Jahre Skilager

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben 1830 Schülerinnen und Schüler im Skilager das Skifahren gelernt.

Jubiläum am Sportcampus in Klingenthal: Zum 30. Mal waren jetzt Schüler im Skilager unterwegs. Ursprünglich im Riesengebirge gestartet, findet das Lager seit 2004 am Spitzingsee statt und hat sich dort etabliert. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben 1830 Schüler am Skilager teilgenommen und dabei Skifahren gelernt oder ihre Fähigkeiten...