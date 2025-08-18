„Klopapier für alle!“ Corona-Satire im Vogtland treibt es auf die Spitze

Die Dreharbeiten zum Film „Maske auf, Genossen“ gehen auf die Zielgerade. Mit Aufnahmen von einer Corona-Demo in Adorf und der überspitzten Darstellung eines Testzentrums geben die Satiriker noch einmal alles.

Lautes Gebrüll am vergangenen frühen Samstagvormittag auf dem Marktplatz in Adorf. Manch einer schaut verwundert, was sich dort für Szenen abspielen. Eine Gruppe von Demonstranten macht sich von der Kirche auf den Weg in Richtung Hellgasse. Auf Plakaten fordern sie „Klopapier für alle"...