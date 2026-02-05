MENÜ
Jan Beyers mit seinem neuesten Comic von Viktor und den Boleboliten, den er mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt hat.
Die Boleboliten sind Hühner der Rasse „Vogtländer“. Zusammen mit Schäferhund Viktor sind sie die Stars in Jan Beyers Comics.
Aus vier Fotos - vom Alten Bahnhaus, von Jan Beyers, Hund Viktor und Marian Oort - zaubert Künstliche Intelligenz ein heimeliges Winterbild.
Jan Beyers mit seinem neuesten Comic von Viktor und den Boleboliten, den er mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt hat.
Die Boleboliten sind Hühner der Rasse „Vogtländer“. Zusammen mit Schäferhund Viktor sind sie die Stars in Jan Beyers Comics.
Aus vier Fotos - vom Alten Bahnhaus, von Jan Beyers, Hund Viktor und Marian Oort - zaubert Künstliche Intelligenz ein heimeliges Winterbild.
Oberes Vogtland
Kluge Hühner und ein Wachhund: Vermieter von Ferienwohnungen im Vogtland wirbt jetzt mit Comic
Von Daniela Hommel-Kreißl
Künstliche Intelligenz macht es möglich: Der Belgier Jan Beyers bringt sein Urlaubsdomizil in Hammerbrücke jetzt besonders kreativ an den Mann oder die Frau. Dabei spielen auch Traditionen wie Lichtmess eine Rolle.

Viktor und die Boleboliten sind die Stars einer Hammerbrücker Comic-Reihe. Viktor - das ist der Wachhund eines belgisch-niederländischen Paars, das an der Falkensteiner Straße eine Bikerpension betreibt. Was aber sind Boleboliten? Befragt man die KI, die Künstliche Intelligenz, wird man auf eine Webseite geleitet: OK Ferien, Ferienwohnungen im...
