Kluge Hühner und ein Wachhund: Vermieter von Ferienwohnungen im Vogtland wirbt jetzt mit Comic

Künstliche Intelligenz macht es möglich: Der Belgier Jan Beyers bringt sein Urlaubsdomizil in Hammerbrücke jetzt besonders kreativ an den Mann oder die Frau. Dabei spielen auch Traditionen wie Lichtmess eine Rolle.

Viktor und die Boleboliten sind die Stars einer Hammerbrücker Comic-Reihe. Viktor - das ist der Wachhund eines belgisch-niederländischen Paars, das an der Falkensteiner Straße eine Bikerpension betreibt. Was aber sind Boleboliten? Befragt man die KI, die Künstliche Intelligenz, wird man auf eine Webseite geleitet: OK Ferien, Ferienwohnungen im... Viktor und die Boleboliten sind die Stars einer Hammerbrücker Comic-Reihe. Viktor - das ist der Wachhund eines belgisch-niederländischen Paars, das an der Falkensteiner Straße eine Bikerpension betreibt. Was aber sind Boleboliten? Befragt man die KI, die Künstliche Intelligenz, wird man auf eine Webseite geleitet: OK Ferien, Ferienwohnungen im...