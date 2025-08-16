„Knoblauch, das sind meine Trüffel“: Knoblauchkönig aus dem Vogtland verrät seine Geheimnisse

Seit 40 Jahren züchtet Detlef Kittelmann aus Zwota Knoblauch. In diesem Sommer war der Ertrag und die Größe seiner Knollen „Barettas Sunshine" so ergiebig wie bisher noch nie.

Er hat es wieder getan und wird auch in Zukunft davon nicht lassen. Detlef Kittelmann aus Zwota feiert in diesem Sommer ein Jubiläum. Allerdings nicht einen runden Hochzeitstag mit seiner Frau Uta, sondern: Er züchtet seit 40 Jahren Knoblauch und hat es damit sogar zu internationaler Berühmtheit gebracht. Wissenschaftler der...