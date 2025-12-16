Kontroverse um öffentliches Rathaus-WC in Markneukirchen: Schlüsselregelung hinterfragt

Bürger sind bei Stadträten vorstellig geworden, was das WC im Rathaus betrifft. Für dessen Benutzung müssen ein Schlüssel abgeholt und 50 Cent Gebühr entrichtet werden. Das stößt durchaus auf Kritik.

Drückendes Problem: Der Stadtrat von Markneukirchen wird sich gleich zu Beginn des neuen Jahres mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Nutzung der öffentlichen Toilette weitergeht. Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) wird zur ersten Ratssitzung 2026 eine entsprechende Vorlage in die Beratung einbringen. „Könnt ihr damit leben?",...