Über die Klo-Nutzung im Rathaus Markneukirchen (Foto) gehen die Meinungen auseinander.
Über die Klo-Nutzung im Rathaus Markneukirchen (Foto) gehen die Meinungen auseinander. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Kontroverse um öffentliches Rathaus-WC in Markneukirchen: Schlüsselregelung hinterfragt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürger sind bei Stadträten vorstellig geworden, was das WC im Rathaus betrifft. Für dessen Benutzung müssen ein Schlüssel abgeholt und 50 Cent Gebühr entrichtet werden. Das stößt durchaus auf Kritik.

Drückendes Problem: Der Stadtrat von Markneukirchen wird sich gleich zu Beginn des neuen Jahres mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Nutzung der öffentlichen Toilette weitergeht. Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) wird zur ersten Ratssitzung 2026 eine entsprechende Vorlage in die Beratung einbringen. „Könnt ihr damit leben?“,...
