Kreisstraße im Oberen Vogtland erhält eine neue Decke

Zwischen Adorf und Gettengrün starten am 8. September Bauarbeiten. Die Straße wird dafür voll gesperrt.

Baustart an der Kreisstraße zwischen Adorf und Gettengrün: Vom 8. bis 19. September wird hier die Fahrbahndecke erneuert, wie das Amt für Straßenunterhalt und Instandsetzung des Vogtlandkreises mitteilte. Eine Vollsperrung ist für die Arbeiten notwendig. Die Maßnahme, die am 21. Juli vom Bau-, Umwelt- und Vergabeausschuss des Vogtlandkreises...