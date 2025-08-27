Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zwischen Adorf und Gettengrün beginnen in Kürze Bauarbeiten.
Zwischen Adorf und Gettengrün beginnen in Kürze Bauarbeiten.
Oberes Vogtland
Kreisstraße im Oberen Vogtland erhält eine neue Decke
Redakteur
Von Tino Beyer
Zwischen Adorf und Gettengrün starten am 8. September Bauarbeiten. Die Straße wird dafür voll gesperrt.

Baustart an der Kreisstraße zwischen Adorf und Gettengrün: Vom 8. bis 19. September wird hier die Fahrbahndecke erneuert, wie das Amt für Straßenunterhalt und Instandsetzung des Vogtlandkreises mitteilte. Eine Vollsperrung ist für die Arbeiten notwendig. Die Maßnahme, die am 21. Juli vom Bau-, Umwelt- und Vergabeausschuss des Vogtlandkreises...
