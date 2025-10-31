Kürbisleuchten lockt 2000 Besucher nach Adorf: So war die magische Nacht im Vogtland

Das Kürbisleuchten lockte unzählige Vogtländer auf den Marktplatz. Viele geschnitzte Kreationen waren echte Hingucker. Diese Kunstwerke stachen besonders hervor.

Was war das für eine magische Nacht: Unzählige Besucher sind am Donnerstagabend auf den Adorfer Marktplatz geströmt. Dort fand zum siebten Mal das Kürbisleuchten statt. Besucher, Institutionen und Vereine waren aufgerufen, ihre originellen, selbst geschnitzten Kürbisse zu präsentieren.