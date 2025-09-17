Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bauarbeiten finden am Donnerstag und Freitag in Bad Elster statt.
Bauarbeiten finden am Donnerstag und Freitag in Bad Elster statt.
Oberes Vogtland
Kurzfristige Baustelle in Bad Elster
Von Tino Beyer
An der Oberen Bärenloher Straße finden Donnerstag und Freitag Arbeiten statt.

Kurzfristige Baustelle in Bad Elster: Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass am Donnerstag und Freitag Asphaltreparaturarbeiten in der Oberen Bärenloher Straße stattfinden. Betroffen ist der Abschnitt vom Abzweig Untere Bärenloher Straße bis zum Haus Obere Bärenloher Straße 1. Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt....
