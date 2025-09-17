An der Oberen Bärenloher Straße finden Donnerstag und Freitag Arbeiten statt.

Kurzfristige Baustelle in Bad Elster: Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass am Donnerstag und Freitag Asphaltreparaturarbeiten in der Oberen Bärenloher Straße stattfinden. Betroffen ist der Abschnitt vom Abzweig Untere Bärenloher Straße bis zum Haus Obere Bärenloher Straße 1. Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt....