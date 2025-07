Lampionfest in Bad Brambach nach Finanznot gerettet: So geht es nun weiter

Der Gemeinde fehlt zum Feiern das Geld. Doch das beliebte Lampion- und Musikfest deshalb ausfallen lassen? Das ist keine Option. Wie das Fest gerettet werden konnte.

In diesem Jahr wird das Fest wieder unter Regie des Kur- und Fremdenverkehrsvereins Bad Brambach durchgeführt. Jürgen Lenk gehört zum Vereinsvorstand, ist auch stellvertretender Bürgermeister in Bad Brambach. Er erläutert das Konzept: „Der Verein möchte zusammen mit der Stadt Plesnà am 16. und 17. August das Lampion- und Musikfest als...