Landhandel in Oelsnitz schließt: Welche Fragen offen bleiben

Zum 4. Juli ist Schluss für die Verkaufsstelle an der Talsperrenstraße. Was der Betreiber gegenüber „Freie Presse“ dazu sagt - und bei welchen Punkten er auch auf wiederholtes Nachhaken schweigt.

Der Landhandel an der Talsperrenstraße in Oelsnitz schließt zum 4. Juli. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, erklärte der Betreiber Agrardienste Oelsnitz GmbH am Montagmittag auf eine „Freie Presse“-Anfrage von Ende Mai. Der Landhandel, als Standort vielen in Oelsnitz und Umgebung als Agrochemisches Zentrum (ACZ) bekannt,...