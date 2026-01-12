MENÜ
Oberes Vogtland
Landwirtschaftsbetrieb im Vogtland darf Standort ausbauen
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne der Aproha in Juchhöh zur Erweiterung und Modernisierung deren Milchviehanlage genehmigt.

Die Milchviehanlage in Juchhöh (Gemeinde Tirpersdorf) darf modernisiert und erweitert werden. Die Landesdirektion Chemnitz hat die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Pläne des Landwirtschaftsunternehmens Aproha erteilt. Darüber hat die Behörde am 7. Januar informiert - die Genehmigung selbst datiert vom 17. Dezember. Die Anzahl...
