Landwirtschaftsbetrieb im Vogtland darf Standort ausbauen

Oberes Vogtland
Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne der Aproha in Juchhöh zur Erweiterung und Modernisierung deren Milchviehanlage genehmigt.
Die Milchviehanlage in Juchhöh (Gemeinde Tirpersdorf) darf modernisiert und erweitert werden. Die Landesdirektion Chemnitz hat die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Pläne des Landwirtschaftsunternehmens Aproha erteilt. Darüber hat die Behörde am 7. Januar informiert - die Genehmigung selbst datiert vom 17. Dezember. Die Anzahl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.