Leckerer Kuchen mit Beeren: Vogtländerin verrät ihr Rezept

Ein Kuchenrezept gibt die vogtländische Wanderführerin Helga Melchior gern an Gäste weiter, weil es nicht nur mit Johannisbeeren, sondern auch mit anderen Früchten gebacken werden kann.

Bis vor 20 Jahren war Helga Melchior Hausdame in der Bad Brambacher Kurklinik. Jetzt, im Ruhestand, arbeitet sie dort noch immer - ab und an als Badaufsicht. So ist sie bis heute in Kontakt mit den Kurgästen.