Legende auf Abschiedstour im Vogtland: „Freie Presse“ verlost Karten

Oberes Vogtland
Am Sonntag, 15. Februar treten Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Musikhalle Markneukirchen auf. Es ist seine letzte Tournee.
Mehr als 50 Jahre ist es her, seit er mit „Ein Mädchen für immer“ die Hitparaden stürmte: Peter Orloff. Am Sonntag, 15. Februar, macht der fast 82-Jährige auf seiner selbst erklärten letzten Tournee mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor Station in der Musikhalle Markneukirchen. Leser der „Freien Presse“ können bei dem Konzert ab 18 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.