Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ist am Montagabend zur Lesenacht eingeladen.
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ist am Montagabend zur Lesenacht eingeladen.
Lesenacht: Hotzenplotz auf Schloss Voigtsberg
Von Ronny Hager
Am Montagabend geht es auf der Oelsnitzer Burg um den wohl bekanntesten Räuber der deutschen Kinderliteratur.

Ein echter Rüpel steht im Mittelpunkt der Lesenacht am Montag auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. „Wo ist eigentlich dieser Hotzenplotz“ heißt es ab 19 Uhr im Programm „Sagenhaften Herbstferien“. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sieben Jahren, für 11 Euro sind Übernachtung und Frühstück inbegriffen. Anmeldung (Ruf 037421 729484...
