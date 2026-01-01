MENÜ
  • „Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland

Carina und Felix Wünsche aus Tiefenbrunn nutzten mit ihren Kindern Fynn (links) und Nils (rechts) die Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck.
Carina und Felix Wünsche aus Tiefenbrunn nutzten mit ihren Kindern Fynn (links) und Nils (rechts) die Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck. Bild: Christian Schubert
Am Silvestertag nutzten viele Gäste in der Skiwelt Schöneck die Piste am Zauberteppich zum Rodeln und Skifahren.
Am Silvestertag nutzten viele Gäste in der Skiwelt Schöneck die Piste am Zauberteppich zum Rodeln und Skifahren. Bild: Christian Schubert
Josefine und Richard Wander aus Plauen nutzten am Silvestertag mit ihren Kindern Oliver und Rosemarie die optimalen Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck.
Josefine und Richard Wander aus Plauen nutzten am Silvestertag mit ihren Kindern Oliver und Rosemarie die optimalen Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck. Bild: Christian Schubert
Markus Aßmann aus Berlin und Isabel Müller aus Finsterwalde wärmten sich in der Skiwelt Schöneck mit einem Heißgetränk auf.
Markus Aßmann aus Berlin und Isabel Müller aus Finsterwalde wärmten sich in der Skiwelt Schöneck mit einem Heißgetränk auf. Bild: Christian Schubert
Die Schneekanonen in der Skiwelt Schöneck laufen auf Hochtouren. Ziel ist es, am kommenden Montag den Vierer-Sessellift zu öffnen.
Die Schneekanonen in der Skiwelt Schöneck laufen auf Hochtouren. Ziel ist es, am kommenden Montag den Vierer-Sessellift zu öffnen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Silvestertag öffnete die Skiwelt Schöneck die Pisten am Zauberteppich. Viele nutzten die Möglichkeit zum Rodeln oder Skifahren. In wenigen Tagen soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.

Großer Andrang in der Skiwelt Schöneck am Silvestertag. Am Mittwochvormittag nahmen Urlauber und Einheimische die Piste am Zauberteppich und den Rodelhang in Beschlag. Nach dem Schneefall am Dienstag und Mittwoch und den entsprechenden Minustemperaturen war es den Mitarbeitern der betreibenden Schönecker Dienstleistungs- und Tourismus GmbH...
