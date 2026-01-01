„Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland

Oberes Vogtland
Am Silvestertag öffnete die Skiwelt Schöneck die Pisten am Zauberteppich. Viele nutzten die Möglichkeit zum Rodeln oder Skifahren. In wenigen Tagen soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.
Großer Andrang in der Skiwelt Schöneck am Silvestertag. Am Mittwochvormittag nahmen Urlauber und Einheimische die Piste am Zauberteppich und den Rodelhang in Beschlag. Nach dem Schneefall am Dienstag und Mittwoch und den entsprechenden Minustemperaturen war es den Mitarbeitern der betreibenden Schönecker Dienstleistungs- und Tourismus GmbH...
