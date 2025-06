Lkw drängt auf B 283 im Vogtland Auto von der Straße

Der Unfallverursacher floh unerkannt. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Unfallflucht in Markneukirchen, die sich bereits am 6. Juni ereignet hat, beschäftigt die Polizei. Dabei war eine 22-Jährige von einem Lkw von der Straße gedrängt worden. Die junge Frau war gegen 10.50 Uhr aus Markneukirchen kommend auf der B 283 in Fahrtrichtung Schöneck unterwegs. Nach Angaben der 22-Jährigen kam ihr in einer...