Lochbildkameratag in Eubabrunn

Eubabrunn.

Zum Tag der Lochbildkamera ist am Sonntag, 30. April von 10 bis 15 Uhr an den Standort Eubabrunn des Vogtländischen Freilichtmuseums eingeladen. Weltweit gehen an diesem Tag Menschen auf die Suche nach besonderen Motiven und ungewöhnlichen Perspektiven - und die Vogtländer sind dabei. Am Tag gibt es fachkundige Anleitung, Kameras werden gestellt. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Ruf 037422 6536 oder per E-Mail gebeten. (hagr)