Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden

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Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen. Foto: Johannes Schmidt
Stadtrat André Karbstein (Mitte) an einem Plan, der die touristischen Pläne für Mühlleithen zeigt. Landtagsabgeordneter Sören Voigt (CDU/re.) ist ebenfalls im Boot.
Stadtrat André Karbstein (Mitte) an einem Plan, der die touristischen Pläne für Mühlleithen zeigt. Landtagsabgeordneter Sören Voigt (CDU/re.) ist ebenfalls im Boot. Foto: Christian Schubert
Im Besucherbergwerk Grube Tannenberg in Schneckenstein fand vor wenigen Tagen eine Begehung statt, bei der über Erweiterungsideen gesprochen wurde.
Im Besucherbergwerk Grube Tannenberg in Schneckenstein fand vor wenigen Tagen eine Begehung statt, bei der über Erweiterungsideen gesprochen wurde. Foto: Christian Schubert
Was ist ist hier möglich? Bei einer Begehung der Grube Tannenberg wurde über die Ideen für die Erweiterung des Bergwerks diskutiert.
Was ist ist hier möglich? Bei einer Begehung der Grube Tannenberg wurde über die Ideen für die Erweiterung des Bergwerks diskutiert. Foto: Christian Schubert
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen. Foto: Johannes Schmidt
Stadtrat André Karbstein (Mitte) an einem Plan, der die touristischen Pläne für Mühlleithen zeigt. Landtagsabgeordneter Sören Voigt (CDU/re.) ist ebenfalls im Boot.
Stadtrat André Karbstein (Mitte) an einem Plan, der die touristischen Pläne für Mühlleithen zeigt. Landtagsabgeordneter Sören Voigt (CDU/re.) ist ebenfalls im Boot. Foto: Christian Schubert
Im Besucherbergwerk Grube Tannenberg in Schneckenstein fand vor wenigen Tagen eine Begehung statt, bei der über Erweiterungsideen gesprochen wurde.
Im Besucherbergwerk Grube Tannenberg in Schneckenstein fand vor wenigen Tagen eine Begehung statt, bei der über Erweiterungsideen gesprochen wurde. Foto: Christian Schubert
Was ist ist hier möglich? Bei einer Begehung der Grube Tannenberg wurde über die Ideen für die Erweiterung des Bergwerks diskutiert.
Was ist ist hier möglich? Bei einer Begehung der Grube Tannenberg wurde über die Ideen für die Erweiterung des Bergwerks diskutiert. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Redakteur
Von Tino Beyer
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Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.

Darauf haben viele Menschen in Klingenthal und Mühlleithen lange gewartet: Mit einem zehn Millionen Euro schweren Investitionspaket will die Stadt Klingenthal den Tourismus ankurbeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Klingenthaler Urlaubsort Mühlleithen. Dort sollen Angebote für den ganzjährigen Tourismus ausgebaut und neu geschaffen...
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