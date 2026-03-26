Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden

Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.

Darauf haben viele Menschen in Klingenthal und Mühlleithen lange gewartet: Mit einem zehn Millionen Euro schweren Investitionspaket will die Stadt Klingenthal den Tourismus ankurbeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Klingenthaler Urlaubsort Mühlleithen. Dort sollen Angebote für den ganzjährigen Tourismus ausgebaut und neu geschaffen... Darauf haben viele Menschen in Klingenthal und Mühlleithen lange gewartet: Mit einem zehn Millionen Euro schweren Investitionspaket will die Stadt Klingenthal den Tourismus ankurbeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Klingenthaler Urlaubsort Mühlleithen. Dort sollen Angebote für den ganzjährigen Tourismus ausgebaut und neu geschaffen...