Luchs auf der Spur: Ferien im Riedelhof Eubabrunn

In der Naturschutzstation gibt es in der zweiten Herbstferien-Woche Exkursionen zu Luchs und Wolf, aber auch Kurse in Stricken und Häkeln.

Auf die Spur von Luchs und Wolf können sich Ferienkinder in der Naturschutzstation Riedelhof in Eubabrunn, Zur Waldschänke 2 begeben. Am Montag, 13. Oktober, findet von 9 bis 13 Uhr eine Luchs-Exkursion statt. Um den Wolf geht es bei der Exkursion am Dienstag, 14. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Dazwischen bietet Bildungsreferent Andreas Strzodka am...