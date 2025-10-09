Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Um den Luchs geht es am Montag, 13. Oktober, bei Exkursionen ab Riedelhof Eubabrunn.
Um den Luchs geht es am Montag, 13. Oktober, bei Exkursionen ab Riedelhof Eubabrunn. Bild: Martin Schutt/dpa
Um den Luchs geht es am Montag, 13. Oktober, bei Exkursionen ab Riedelhof Eubabrunn.
Um den Luchs geht es am Montag, 13. Oktober, bei Exkursionen ab Riedelhof Eubabrunn. Bild: Martin Schutt/dpa
Oberes Vogtland
Luchs auf der Spur: Ferien im Riedelhof Eubabrunn
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Naturschutzstation gibt es in der zweiten Herbstferien-Woche Exkursionen zu Luchs und Wolf, aber auch Kurse in Stricken und Häkeln.

Auf die Spur von Luchs und Wolf können sich Ferienkinder in der Naturschutzstation Riedelhof in Eubabrunn, Zur Waldschänke 2 begeben. Am Montag, 13. Oktober, findet von 9 bis 13 Uhr eine Luchs-Exkursion statt. Um den Wolf geht es bei der Exkursion am Dienstag, 14. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Dazwischen bietet Bildungsreferent Andreas Strzodka am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
05.10.2025
2 min.
Ungewöhnlicher Neuzugang für Freilichtmuseum im Vogtland
Die Straßenmeisterei Falkenstein hat eine historische Straßenwärterhütte ins Obere Vogtland transportiert. Im Museumsteam ist die Freude über das Geschenk groß.
Ronny Hager
04.10.2025
4 min.
Tipps für bunte Herbstferien im Vogtland: Was Ferienkinder und ihre Familien jetzt alles vor der Haustür erleben können
Update
Kürbisse sorgen im Herbst im Freizeitpark Plohn für eine stimmungsvolle Dekoration.
In den Herbstferien vom 6. bis 18. Oktober werden im Vogtlandkreis jede Menge Aktionen für Jung und Alt angeboten. Eine Auswahl.
Gerd Betka
Mehr Artikel