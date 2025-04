„Mach dich ran“ im Vogtland: Großer Andrang bei MDR-Dreh in Bad Brambach

Mit über 200 Menschen: So beteiligten sich die Bad Brambacher bei Aufnahmen für die MDR-Fernsehsendung „Mach dich ran“. Einer freute sich ganz besonders auf Moderator Mario D. Richardt.

Bunte Luftballons hängen am Geländer der Festhalle. Auf dem Vorplatz wollen Gegrilltes und Getränke verzehrt werden. Nach und nach versammeln sich immer mehr Menschen an dem Veranstaltungshaus. Was war da los, am Freitagnachmittag, in dem sonst so ruhigen Kurort? Rund 200 Menschen aus Bad Brambach, den Ortsteilen sowie umliegenden Gemeinden...