Magische Musikmomente in Markneukirchen: Von Gipfelstürmern und Dauerläufern

Die junge Geigerin Corina Deng setzte dem Jubiläums-Instrumentalwettbewerb in der Musikstadt die Krone auf. Doch der Glanz ist kein Selbstzweck - die Mühen dafür passieren abseits der großen Bühne.

Da konnte der Regen am Samstagabend noch so sehr an Markneukirchens Musikhalle trommeln - er wurde getoppt vom Jubelsturm, der drinnen losbrach. Es war viel mehr als ein Schaulaufen, das die Preisträger des 60. Internationalen Instrumentalwettbewerbs zeigten. Überstrahlt wurde alles vom fulminanten Spiel der Kanadierin Corina Deng, 1....