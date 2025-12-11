MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Vogtland wackelt es derzeit beständig.
Im Vogtland wackelt es derzeit beständig. Bild: Oliver Berg/dpa
Im Vogtland wackelt es derzeit beständig.
Im Vogtland wackelt es derzeit beständig. Bild: Oliver Berg/dpa
Update
Oberes Vogtland
Magnitude 2,7: Erdbebenschwarm im Vogtland erreicht neuen Höhepunkt - Weiteres Doppelbeben in der Nacht
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das bislang stärkste Beben der aktuellen Serie war am Mittwochmittag für viele Menschen im Vogtland spürbar. Auch in der Nacht zum Donnerstag bebte die Erde.

Mit einem Beben der Stärke 2,7 auf der Richterskala am Mittwoch um 10.58 Uhr hat die Serie von Schwarmbeben im vogtländisch-böhmischen Grenzgebiet einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat diesen Wert am Mittwochnachmittag bestätigt. Insgesamt habe es vier leichte Beben gegeben....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
1 min.
Neuer Erdbebenschwarm im Vogtland
Die im Vogtland seit Donnerstagabend spürbaren Erdbeben sind ein neuer Schwarm.
Die deutlich vernehmbaren Erdstöße in der Region haben am Wochenende angehalten. Am Sonntagvormittag wurde ein Beben der Stärke 2,2 registriert.
Ronny Hager
07:50 Uhr
1 min.
Wieder Erdbeben im Vogtland: Epizentrum verlagert sich
Im Vogtland hat es wieder deutlich spürbare Erdbeben gegeben.
Neuer „Kraslice-Schwarm“ ist deutlich in Klingenthal und Zwota zu spüren.
Sabine Schott
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
Mehr Artikel