Magnitude 2,7: Erdbebenschwarm im Vogtland erreicht neuen Höhepunkt - Weiteres Doppelbeben in der Nacht

Das bislang stärkste Beben der aktuellen Serie war am Mittwochmittag für viele Menschen im Vogtland spürbar. Auch in der Nacht zum Donnerstag bebte die Erde.

Mit einem Beben der Stärke 2,7 auf der Richterskala am Mittwoch um 10.58 Uhr hat die Serie von Schwarmbeben im vogtländisch-böhmischen Grenzgebiet einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat diesen Wert am Mittwochnachmittag bestätigt. Insgesamt habe es vier leichte Beben gegeben....