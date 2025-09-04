Manege frei! Grundschüler begeistern bei buntem Zirkusprojekt in Bad Elster

Oberes Vogtland
Als Zirkusartisten verzauberten die Schüler der Grundschule Bad Elster diese Woche die Besucher in einem Zirkuszelt. Ein Projekt, das emotional berührte.
Feuerspucker, Seilartisten, Trapezkünstler oder Clowns, all das gehört zu einem Zirkus dazu. In Bad Elster schlüpften Kinder der Grundschule in diese Rollen. Sie waren die Stars bei einem groß angelegten Zirkusprojekt der Schule.
