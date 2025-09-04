Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schüler der Grundschule Bad Elster waren die Stars in der Manege. Bild: Christian Schubert
Die Schüler der Grundschule Bad Elster waren die Stars in der Manege. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Manege frei! Grundschüler begeistern bei buntem Zirkusprojekt in Bad Elster
Von Christian Schubert
Als Zirkusartisten verzauberten die Schüler der Grundschule Bad Elster diese Woche die Besucher in einem Zirkuszelt. Ein Projekt, das emotional berührte.

Feuerspucker, Seilartisten, Trapezkünstler oder Clowns, all das gehört zu einem Zirkus dazu. In Bad Elster schlüpften Kinder der Grundschule in diese Rollen. Sie waren die Stars bei einem groß angelegten Zirkusprojekt der Schule.
