Manege frei! Grundschüler begeistern bei buntem Zirkusprojekt in Bad Elster

Als Zirkusartisten verzauberten die Schüler der Grundschule Bad Elster diese Woche die Besucher in einem Zirkuszelt. Ein Projekt, das emotional berührte.

Feuerspucker, Seilartisten, Trapezkünstler oder Clowns, all das gehört zu einem Zirkus dazu. In Bad Elster schlüpften Kinder der Grundschule in diese Rollen. Sie waren die Stars bei einem groß angelegten Zirkusprojekt der Schule. Feuerspucker, Seilartisten, Trapezkünstler oder Clowns, all das gehört zu einem Zirkus dazu. In Bad Elster schlüpften Kinder der Grundschule in diese Rollen. Sie waren die Stars bei einem groß angelegten Zirkusprojekt der Schule.