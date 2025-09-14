Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marianne Rosenberg begeisterte ihr Publikum im Naturtheater Bad Elster.
Marianne Rosenberg begeisterte ihr Publikum im Naturtheater Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Marianne Rosenberg begeisterte ihr Publikum im Naturtheater Bad Elster.
Marianne Rosenberg begeisterte ihr Publikum im Naturtheater Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Marianne Rosenberg beschließt erneute Rekordsaison im Naturtheater Bad Elster: 32.000 Besucher
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marianne Rosenberg spielte am Samstagabend vor fast ausverkauften Rängen im Naturtheater Bad Elster ein umjubeltes Konzert. Es war der Abschluss der dritten Rekordsaison in Folge.

Zum ersten Mal trat am Samstagabend die bekannte Sängerin Marianne Rosenberg in Bad Elster auf. Ihr exklusives Konzert im fast ausverkauften Naturtheater sorgte für jede Menge guter Stimmung. Die 70-Jährige präsentierte einen bunten Mix aus alten Klassikern und neuen Liedern, angelegt im sehr modernen Sound von Pop, Schlager, Disco und Dance....
