Markneukirchen: Auto fährt gegen Betonsäulen

15.000 Euro Sachschaden sind bei dem Unfall entstanden.

In Markneukirchen ist am Montagnachmittag ein Fahrzeug an zwei Betonsäulen geprallt. Darüber hat die Polizei informiert. So war es zu diesem Unfall gekommen: Ein 31-jähriger VW-Fahrer fuhr kurz vor 17 Uhr die Pestalozzistraße in Richtung Mosenstraße entlang. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen die beiden...