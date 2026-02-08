Markneukirchen bringt zwei Straßenbauvorhaben auf den Weg

In Markneukirchen sind dieses Jahr die Johann-Sebastian-Bach-Straße und die Siedlung Platten große Investitionen. Beide Bauvorhaben blieben zur Vergabe im Stadtrat unter den Kostenschätzungen.

Im Stadtrat Markneukirchen melden sich bereits die ersten Skeptiker: Die Aufträge für zwei Straßenbau-Großvorhaben gehen für deutlich geringere Summen an die Firmen als vorab geschätzt. Es handelt sich dabei um die jeweils ersten Bauabschnitte beim grundhaften Ausbau des Lutherplatzes und der Johann-Sebastian-Bach-Straße bis zur Einmündung...