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Der Mittlere Markt in Markneukirchen - hier zum Weinfest - wird umgestaltet.
Der Mittlere Markt in Markneukirchen - hier zum Weinfest - wird umgestaltet. Foto: Andreas Rubner/Archiv
Der Mittlere Markt in Markneukirchen - hier zum Weinfest - wird umgestaltet.
Der Mittlere Markt in Markneukirchen - hier zum Weinfest - wird umgestaltet. Foto: Andreas Rubner/Archiv
Oberes Vogtland
Stadt im Vogtland gestaltet Innenstadtplatz neu: So soll er aussehen
Redakteur
Von Ronny Hager
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Der Mittlere Markt in Markneukirchen wird erneuert. Wie die Fläche zwischen Zschucke-Brunnen und Treppe am Ärztehaus im Stadtkern der Musikstadt aufgewertet werden soll.

Der Mittlere Markt als Treffpunkt im Stadtkern von Markneukirchen – in den vergangenen Jahren hat er dank Weinfest oder Marktmusiken eine zunehmende Nutzung. Nun soll die Fläche zwischen dem Zschucke-Brunnen und der Treppe am Ärztehaus neu gestaltet und aufgewertet werden.
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