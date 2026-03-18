Stadt im Vogtland gestaltet Innenstadtplatz neu: So soll er aussehen

Oberes Vogtland
Der Mittlere Markt in Markneukirchen wird erneuert. Wie die Fläche zwischen Zschucke-Brunnen und Treppe am Ärztehaus im Stadtkern der Musikstadt aufgewertet werden soll.
Der Mittlere Markt als Treffpunkt im Stadtkern von Markneukirchen – in den vergangenen Jahren hat er dank Weinfest oder Marktmusiken eine zunehmende Nutzung. Nun soll die Fläche zwischen dem Zschucke-Brunnen und der Treppe am Ärztehaus neu gestaltet und aufgewertet werden.
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