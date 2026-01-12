MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto) Bild: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto) Bild: Marijan Murat/dpa
Oberes Vogtland
Markneukirchen: Holzofen ruft Feuerwehr auf den Plan
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Brand störte die sonntägliche Mittagsruhe von Bewohnern der Breiten Straße in Markneukirchen.

Am Sonntag, kurz nach 12 Uhr, hieß es für die Markneukirchener Feuerwehr: Zum Einsatz in die Breite Straße in ein Mehrfamilienhaus. Der Brand ging von einem Holzofen im Kellerbereich aus. Dort sei es offenbar zu einer Verpuffung gekommen, heißt es von der Polizei. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand im Ofen. Die Bewohner konnten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
2 min.
Mann in Hof stirbt bei Wohnungsbrand
Rettungseinsatz bei einem Wohnhausbrand in Hof. Für einen Bewohner kam die Hilfe zu spät. (Symbolbild).
In Plauens Partnerstadt Hof endet das alte Jahr mit einem traurigen Vorfall. Ein 44-jähriger Mann starb nach einem Brand.
Cornelia Henze
08:30 Uhr
3 min.
Erzgebirge kommt aus eisiger Nacht – Jetzt sind Regen, Glatteis, Sturmböen auf dem Fichtelberg angekündigt
Gefährlich: Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kann Glatteis entstehen.
Im Laufe des Montags ändert sich das Wetter im Erzgebirge: Die Temperaturen steigen an und Ausläufer eines Tiefs bringen Regen mit. Das kann auf den Straßen gefährlich werden.
Heike Mann
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
13:30 Uhr
1 min.
Feuer in Niederbobritzsch: Zwei Frauen verletzt, Ursache unklar
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag in Niederbobritzsch.
Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbobritzsch sorgt für Aufsehen. Zwei Frauen wurden verletzt, als Kleidungsstücke Feuer fingen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.
Holk Dohle
08:30 Uhr
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel