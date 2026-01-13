Markneukirchen kann wichtige Straße 2026/27 sanieren

Oberes Vogtland
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße ist einem sehr schlechten Zustand. Wie hoch die geschätzten Kosten für den grundhaften Ausbau liegen und was im Zuge des Straßenbaus ebenfalls geschehen soll.
Aufatmen in Markneukirchen: Nach einer Fördermittelzusage kann der grundhafte Ausbau der Johann-Sebastian-Bach-Straße dieses Jahr starten. Geplant ist die Sanierung in zwei Jahresabschnitten, inklusive der Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung. „Sie ist im Zentrum einer der letzten wirklich ganz schlimmen Straßen“, verweist...
