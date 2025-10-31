Markneukirchen lädt zur Bürgerwerkstatt ein

Oberes Vogtland
Welche Schwerpunkte soll die Musikstadt setzen? Nach einer Umfrage mit starker Resonanz sind Einwohner zur Mitarbeit in vier Arbeitsgruppen aufgerufen.
In Markneukirchen sollen Einwohner in einer Bürgerwerkstatt mitreden, welche Schwerpunkte die Musikstadt in ihrer Entwicklung über das Jahr 2035 hinaus setzt. Das Beteiligungsangebot setzt auf eine von sehr vielen beantwortete Umfrage im Sommer zur Stadtentwicklung auf. Zur Bürgerwerkstatt soll es Arbeitsgruppen zu Themen wie Stadtumbau,...
