Das Gymnasium in Markneukirchen steht unter Trägerschaft der Stadt.
Das Gymnasium in Markneukirchen steht unter Trägerschaft der Stadt. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Markneukirchen: Soviel hat PV-Anlage bisher eingespart
Von Ronny Hager
Die Solarstrom-Installation am Gymnasium hat sich nach Einschätzung der Stadt. Der Nutzen soll sich aber noch erhöhen.

In Markneukirchen hat die Stadt eine positive Bilanz der Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach der Kunstwerkstatt am Gymnasium gezogen. Seit der Inbetriebnahme 2025 bis Ende Januar hat die Anlage einen Ertrag von 57.480 Kilowattstunden gebracht, so Bürgermeister Toni Meinel (parteilos). Gut 24.000 Kilowattstunden wurden direkt am Gymnasium...
