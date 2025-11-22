Markneukirchen: Stadt lehnt Parkausweise für Anwohner ab

Auf eine Bürgeranfrage zum Unteren Markt sehen Räte und Verwaltung hier keinen Handlungsbedarf. Die im Juni testweise eingeführte Kurzparkzone am Unteren Markt bleibt dagegen bestehen.

Am Unteren Markt in Markneukirchen wird es die im Frühsommer eingeführte Kurzparkzone weiterhin geben. Darauf hat sich der Technische Ausschuss des Stadtrates verständigt. Die Regelung, dass an der Einkaufsstraße linkerhand eine halbe Stunde mit Parkscheibe geparkt werden darf, war Anfang Juni nach Wunsch von Gewerbetreibenden testweise... Am Unteren Markt in Markneukirchen wird es die im Frühsommer eingeführte Kurzparkzone weiterhin geben. Darauf hat sich der Technische Ausschuss des Stadtrates verständigt. Die Regelung, dass an der Einkaufsstraße linkerhand eine halbe Stunde mit Parkscheibe geparkt werden darf, war Anfang Juni nach Wunsch von Gewerbetreibenden testweise...