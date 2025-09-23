Markneukirchen: Was wird aus Parkplatz Roter Markt?

Die Neugestaltung des Geländes ist am Mittwoch Thema im Stadtrat. In Bad Brambach geht es um Elternbeiträge für die Kita und höhere Musikschulgebühren, in Muldenhammer wird der Bürgerpreis verliehen.

Bei der bevorstehenden Neugestaltung des Parkplatzes am Roten Markt in Markneukirchen wird es konkret: Der Entwurf für das Areal - von Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) als „Welcome Place" getauft - wird am Mittwoch in öffentlicher Stadtratssitzung kurz vorgestellt. Sie beginnt 18 Uhr im Saal des Rathauses. Weitere Themen sind die...